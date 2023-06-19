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Ведение бизнеса

«Вкусно – и точка» повысит цены на 5-8% из-за проблем с логистикой продуктов

Вырастут цены на чизкейки, круассаны, а вот стоимость напитков обещают не поднимать.
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С 26 июня 2023 года цены на все меню в кафе сети быстрого питания «Вкусно – и точка» вырастут на 5-8%. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Стоимость чизкейка в ресторанах сети вырастет со 175 до 185 рублей. Обычные круассаны подорожают с 99 до 109 рублей, а круассаны с ветчиной и сыром будут стоить 150 рублей вместо 139 рублей.

С 26 июня цены в кафе изменятся связи с ростом себестоимости продукции, - сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе компании.

Стоимость напитков обещают оставить прежней.

12 июня 2022 года открылся первый ресторан под брендом «Вкусно – и точка». Это произошло после того, как американская компания «Макдоналдс» заявила о прекращении деятельности в стране.

В декабре 2022 года гендиректор компании Олег Пароев предупредил, что цены на меню «Вкусно – и точка» вырастут в 2023 году.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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