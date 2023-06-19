💥 Работодателей освободят от лишних страховых взносов за иностранных работников

Пробелов в НК РФ будет меньше. В частности, для иностранцев теперь будет четко прописан размер взносов по отдельным видам страхования и работодателям не придется платить лишние взносы.

Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Поясним, с 2023 года тариф взносов – общий и база для всех видов страхования тоже общая, в том числе, для иностранцев (кроме ВКС).

Вся зарплата иностранцев облагается взносами по единому тарифу на ОПС, ОМС, ОСС.

Но есть еще международные договоры, в которых может быть прописано иное. Например, для работников из Китая не должно быть взносов на ОПС.

Но работодатели вынуждены платить за них 30%, потому что никакого разделения в НК РФ нет. Теперь оно будет.

Тариф такой: взносы на ОПС – 72,8% от взносов по единому тарифу;

взносы на ОМС – 18,3% от взносов по единому тарифу;

взносы на ОСС – 8,9% от взносов по единому тарифу.

Речь идет работниках, для которых международными договорами РФ предусмотрены только отдельные виды обязательного социального страхования.

Эта норма заработает задним числом – с 1 января 2023 года.

Соответственно, работодатели смогут пересчитать взносы на некоторых иностранцев с начала года.

Также отдельный тариф по ОМС прописали для ИП-военных пенсионеров. Он будет 19,8922% от совокупного фиксированного размера взносов.

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