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НДПИ

Налог на добычу драгметаллов будут пересматривать

Сейчас нужно платить НДПИ только за добычу драгметаллов по лицензии. На попутное извлечение полезных ископаемых действует льготная ставка 0%. Этот порядок собираются пересмотреть.
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Генпрокуратура предложила ужесточить налогообложение на добычу драгоценных металлов. Об этом пишут «Известия».

Минфин уже поддержал идею пересмотреть НДПИ и отправил в правительство соответствующее письмо.

Министерство прорабатывает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих драгоценные металлы, — рассказали в Минфине.

Сейчас налогом облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии.

К добыче драгметаллов из отвалов и отходов добывающих компаний применяется льготная ставка НДПИ 0%.

Компании могут рассчитывать на то, что объем добычи попутных драгметаллов будет большим, а доходы с них можно будет не учитывать при уплате налогов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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