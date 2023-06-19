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Банки

Центробанк хочет обязать операторов связи делиться данными об абонентах с банками

Мобильные операторы и ФСБ выступают против: это повысит риск утечки персональных данных и критичной информации.
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Центробанк предложил расширить перечень данных об абонентах, которые операторы мобильной связи должны передавать банкам через Единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА). Об этом пишет «Коммерсант».

Банки будут знать, если абонент поменял сим-карту или мобильное устройство. Также операторы будут загружать в систему персональные данные клиентов.

В компании «Вымпелком» сообщили, что такое взаимодействие может создать дополнительные риски утечки критичной информации.

В 2019 году в первом чтении были приняты поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В них предлагалось запустить государственную систему обмена данными между операторами связи и банками.

Позднее законопроект получил отрицательный отзыв комитета Госдумы по финансовому рынку и был отозван.

К доработке вернулись в 2022 году, когда выросло число мошеннических действий и кибератак.

Сейчас обсуждение поправок могут отложить до осени 2023 года. Против инициативы ЦБ выступают сами мобильные операторы и ФСБ.

Комментарии

3
  • Логотип Бухвентист
    Бухвентист 33 минуты назад

    Игорь Котов

    Не слипнется?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 24 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    так и сейчас делятся (с теми, кто заплатит, с тем и поделятся)

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 20 минут назад

    не, ну это уже слишком

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