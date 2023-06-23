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УСН

💍💎 Какими ювелирными изделиями нельзя торговать на УСН

С 2023 года производители и продавцы ювелирки не могут применять УСН. Какая ювелирка конкретно попала под этот запрет, разъяснил Минфин.
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В НК РФ сказано про ювелирные и другие изделия из драгоценных камней и драгоценных металлов.

Ориентироваться надо на Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

По нему ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней – это изделия:

  • из драгметаллов и их сплавов, имеющие пробы не ниже минимальных, установленных правительством;

  • из материалов природного или искусственного происхождения.

Это в том числе изделия, изготовленные:

  • с использованием различных видов декоративной обработки;

  • со вставками из драгкамней, других материалов природного или искусственного происхождения.

Исключения:

  • монеты, прошедшие эмиссию;

  • госнаграды.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 26.05.2023 № 03-11-11/48438.

Комментарии

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