💍💎 Какими ювелирными изделиями нельзя торговать на УСН

В НК РФ сказано про ювелирные и другие изделия из драгоценных камней и драгоценных металлов.
Ориентироваться надо на Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
По нему ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней – это изделия:
из драгметаллов и их сплавов, имеющие пробы не ниже минимальных, установленных правительством;
из материалов природного или искусственного происхождения.
Это в том числе изделия, изготовленные:
с использованием различных видов декоративной обработки;
со вставками из драгкамней, других материалов природного или искусственного происхождения.
Исключения:
монеты, прошедшие эмиссию;
госнаграды.
Такое разъяснение Минфин дает в письме от 26.05.2023 № 03-11-11/48438.
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