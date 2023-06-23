💍💎 Какими ювелирными изделиями нельзя торговать на УСН

С 2023 года производители и продавцы ювелирки не могут применять УСН. Какая ювелирка конкретно попала под этот запрет, разъяснил Минфин.

В НК РФ сказано про ювелирные и другие изделия из драгоценных камней и драгоценных металлов.

Ориентироваться надо на Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

По нему ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней – это изделия: из драгметаллов и их сплавов , имеющие пробы не ниже минимальных, установленных правительством;

из материалов природного или искусственного происхождения.

Это в том числе изделия, изготовленные:

с использованием различных видов декоративной обработки;

со вставками из драгкамней, других материалов природного или искусственного происхождения.

Исключения:

монеты, прошедшие эмиссию;

госнаграды.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 26.05.2023 № 03-11-11/48438.