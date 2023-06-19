Вместо бизнес-омбудсмена могут создать центр по защите прав предпринимателей

РСПП предложил заменить институт уполномоченного по защите прав предпринимателей отдельным координационным центром. Новая организация будет работать с жалобами на платформе «За бизнес».

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал законопроект о создании координационного центра по защите прав предпринимателей. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, что новый координационный центр заменит институт бизнес-омбудсмена. Его работа будет организована в форме автономной некоммерческой организации (АНО).

В состав учредителей центра войдут объединения предпринимателей, а также представители федеральных органов исполнительной власти РФ.

Национальный центр будет работать с обращениями предпринимателей на цифровой платформе «За бизнес». Все жалобы будут переданы должностным лицам, органам госвласти и в суды.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что создание отдельной АНО не повысит статус защитника прав предпринимателей.

— Любой, даже очень представительный, но общественный институт не может сравниться с госорганом, полномочия и ответственность которого прописаны отдельным законом, — заявил Титов.

Также он добавил, что институт бизнес-омбудсмена должен сохранить свой статус и полномочия.