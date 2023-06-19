❌ Из-за уведомления на земельный налог за 2022 год прошло двойное начисление

Земельный налог налоговики начисляют сами. Но сообщение о начисленном налоге приходит компаниям уже постфактум, когда все платежи сделаны. При этом есть еще обязанность сдавать уведомления. В итоге происходят накладки.

Историю двойного начисления рассказала подписчица Telegram-чата ФНС.

Компания сдала уведомление на земельный налог за 2022 год. По нему прошло начисление. Но потом налоговики сформировали сообщение и тоже отразили его на ЕНС. Но начисление по уведомлению не сторнировали.

В итоге за 4 квартал 2022 года налог прошел два раза и теперь у компании долг, которого быть не должно.

Дело в том, что с уведомлениями за 2022 год все не так однозначно, как с начислениями 2023 года.

В своих многочисленных письмах (например, от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@) ФНС поясняет, что если налог за 4 квартал будет уплачен в 2023 году (в срок по НК РФ), то нужно уведомление. Если же налог уже уплачен в 2022 году, уведомление не нужно.

И сумма в уведомлении должна быть в размере годового налога за минусомуже уплаченных ранее авансов.

Как выяснилось, компании весь налог за 2022 год уплатила в 2022 году. Поэтому уведомление сдали зря. Теперь это ненужное лишнее начисление надо сторнировать, так как автоматически налоговики такое сторно не провели.

Бухгалтер собирается подать новое уведомление, обнулив в нем сумму.

Что касается авансов по имущественным налогам за 2023 год, то на них однозначно надо сдавать уведомления или использовать платежки-02 (письмо ФНС от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@).

Подобные ситуации часто описывают в чате бухгалтеров в Телеграм: подписывайтесь, чтобы делиться мнениями.