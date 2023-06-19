Данных из РСВ за 1 квартал 2023 года до сих пор нет на ИЛС

Люди проверяют состояние своего лицевого счета и не обнаруживают там ни пенсионного стажа, ни страховых взносов за 1 квартал 2023 года. Между тем, РСВ за 1 квартал давно сдан.

Обсуждение этой темы инициировала подписчица нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Сотрудница с ВНЖ собралась оформлять гражданство РФ, для чего запросила у работодателя справку о доходах. Кроме того, в МФЦ ей выдали выписку из ИЛС и так не оказалось данных за 2023 год.

Сотрудница обратилась за разъяснениями в бухгалтерию. Удивленный бухгалтер, которая точно знает, что РСВ сдан, проверила свои данные на ИЛС. Сведений за 1 квартал 2023 года там нет.

Между тем по статье 11.1 закона № 27-ФЗ налоговики должны передавать в СФР сведения из РСВ: на следующий день после получения электронного отчета;

через 5 рабочих дней после получения бумажного отчета.

Ранее мы рассказывали, что на ИЛС индивидуальных предпринимателей нет данных за 2022 (ни стажа, ни баллов).

ФНС сообщала, что выгрузила данные в СФР 26 мая и скоро они должны появиться на ИЛС.

Но пока на сегодняшний день в выписке из ИЛС у ИП за 2022 год – пусто.

Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже и баллах можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.