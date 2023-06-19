У следователя изъяли биткоинов на сумму больше 1,6 млрд рублей

Бывший следователь вымогал у хакеров взятку и получил больше 1 тысячи биткоинов. Деньги изъяли.

Никулинский суд Москвы изъял более 1032 биткоинов у бывшего следователя СК. Об этом пишут «РИА Новости».

Сотрудник Следственного комитета получил от хакеров взятку в криптовалюте на сумму больше 1,6 млрд рублей. Средства будут обращены в доход РФ.

В 2022 году следователь расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization и вымогал у киберпреступников взятку.

После чего обвиняемые пожаловались в ФСБ и получили условный срок за нелегальный оборот платежных средств.

Следователя задержали, дело против него еще не закрыто.