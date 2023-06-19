Работодателям запретили лишать сотрудников премии из-за выговора

Внесут поправки в статью 135 ТК РФ, которая позволяет работодателю в своих нормативных актах устанавливать правила выплаты премий и прочих составных частей зарплаты.

Решение по этому поводу принял Конституционный суд (от 15.06.2023 № 32-П).

В суд обратилась сотрудница медицинского учреждения. Ей объявили выговор и после него целый год вплоть до увольнения платили только оклад. Ни премий, ни стимулирующих выплат медикам ей не начисляли. Причина – неснятое дисциплинарное взыскание.

Женщина обратилась в суд, но суды были на стороне работодателя, потому что он имеет право устанавливать в своих ЛНА систему оплаты труда.

Конституционный суд сказал, что в статье 135 ТК РФ не должно быть возможности произвольного установления на локальном уровне правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав зарплаты.

Сейчас она позволяет без учета количества и качества затраченного труда, а также иных объективных критериев уменьшать зарплату работника, имеющего неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание.

А пока не внесут поправки, КС запретил лишать премий за дисциплинарное взыскание.