Какими документами подтвердить реальность сделки

Иногда компании, которым доначислен НДС в связи с исключением вычетов по фиктивным сделкам с сомнительными контрагентами, настаивают на реальности этих сделок, потому что их контрагенты внесены в ЕГРЮЛ.

Но сам факт включения компании в ЕГРЮЛ не означает, что сделки с ней – реальные, пояснили в УФНС по Забайкальскому краю.

Регистрация юрлиц носит заявительный характер. Регистрирующий орган не определяет цель регистрации, в связи с чем запись в ЕГРЮЛ не подтверждает реальность сделок с зарегистрированным лицом.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ст. 54.1 НК не допускается принятие к учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Фактическое совершение сделки подтверждается только сторонами сделки и сопровождающими ее документами.

Такими документами являются оформленные должным образом: