Какими документами подтвердить реальность сделки

Но сам факт включения компании в ЕГРЮЛ не означает, что сделки с ней – реальные, пояснили в УФНС по Забайкальскому краю.
Регистрация юрлиц носит заявительный характер. Регистрирующий орган не определяет цель регистрации, в связи с чем запись в ЕГРЮЛ не подтверждает реальность сделок с зарегистрированным лицом.
Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ст. 54.1 НК не допускается принятие к учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Фактическое совершение сделки подтверждается только сторонами сделки и сопровождающими ее документами.
Такими документами являются оформленные должным образом:
товаросопроводительные документы;
документы по учету, оформляемые в ходе всего продвижения товаров, работ, услуг;
документы о трудовой деятельности конкретных сотрудников, выполнивших ту или иную работу в интересах компании;
другие первичные документы, предусмотренные законодательством.
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