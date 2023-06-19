Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Проверка контрагентов

Какими документами подтвердить реальность сделки

Иногда компании, которым доначислен НДС в связи с исключением вычетов по фиктивным сделкам с сомнительными контрагентами, настаивают на реальности этих сделок, потому что их контрагенты внесены в ЕГРЮЛ.
129

Но сам факт включения компании в ЕГРЮЛ не означает, что сделки с ней – реальные, пояснили в УФНС по Забайкальскому краю.

Регистрация юрлиц носит заявительный характер. Регистрирующий орган не определяет цель регистрации, в связи с чем запись в ЕГРЮЛ не подтверждает реальность сделок с зарегистрированным лицом.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ст. 54.1 НК не допускается принятие к учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Фактическое совершение сделки подтверждается только сторонами сделки и сопровождающими ее документами.

Такими документами являются оформленные должным образом:

  • товаросопроводительные документы;

  • документы по учету, оформляемые в ходе всего продвижения товаров, работ, услуг;

  • документы о трудовой деятельности конкретных сотрудников, выполнивших ту или иную работу в интересах компании;

  • другие первичные документы, предусмотренные законодательством.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Правда и мифы о массаже сухой щеткой. Рекомендации дерматолога

    По словам бьюти-блогеров, салонов красоты, магазинов массаж сухой щёткой — лучшее решение для... Да почти для всего, что касается тела. Мы попросили разобраться наших дерматологов

    Правда и мифы о массаже сухой щеткой. Рекомендации дерматолога
    2
    83
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Мой дом — моя крепость! Госдума пересмотрит пределы самообороны при защите жилья. А мы проводим опрос

    Законопроект о пределах самообороны при защите жилья рассмотрят 11 июля. Фракция ЛДПР предложила дать право россиянам на защиту жилища всеми имеющимися способами. Депутаты разошлись во мнениях стоит ли расширять пределы самообороны или нет.

    Мой дом — моя крепость! Госдума пересмотрит пределы самообороны при защите жилья. А мы проводим опрос
    7
    135
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    Как ABC-анализ помогает оптимизировать стратегию компании. Что такое ABC-анализ и как его сделать?

    Компании редко ограничиваются реализацией одного-двух видов товаров или услуг. Как правило, речь идёт о сотнях позиций. Запутаться в них легко, а понять, какие самые важные — не так просто. Один из способов разобраться — ABC-анализ. Рассмотрим, что это такое, как его правильно проводить и как он поможет повысить эффективность бизнеса.

    Как ABC-анализ помогает оптимизировать стратегию компании. Что такое ABC-анализ и как его сделать?
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного

    Кому подойдет, чему научитесь, как будем учить, какой документ получите — объясним все, и расскажем, почему бухгалтеры маркетплейсов ценятся на рынке.

    Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного
    194
    Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор
    Лимиты по УСН

    Как избежать превышения лимита по численности на УСН и АУСН

    Статья подскажет предпринимателям какие есть варианты избежать превышения лимита по численности сотрудников на УСН и АУСН. Еще из нее вы узнаете в каком случае не включение в штат персонала может привести к налоговым рискам.

    Как избежать превышения лимита по численности на УСН и АУСН
    84
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    Отчетность в СФР

    Заполняем раздел 2 ЕФС-1: отчет по взносам на травматизм 2023

    Сведения о взносах на травматизм с 2023 года подают в составе нового отчета ЕФС-1 — Раздел 2 формы. Расскажем, кто и как должен сдавать отчет, в какие сроки и как его заполнить.

    Заполняем раздел 2 ЕФС-1: отчет по взносам на травматизм 2023
    383
    Логотип Бухгалтерия ада слушает
    Бухгалтерия ада слушает

    Как Тинькофф Банк заставил меня заплатить 40 рублей в погашение задолженности в 9 копеек

    Все-таки гениальные маркетологи у Тинька. Такое ведь не придумаешь на трезвую голову, явно что-то вкусное употребляют. Пойти туда на работу устроиться что-ли...

    Как Тинькофф Банк заставил меня заплатить 40 рублей в погашение задолженности в 9 копеек
    6
    758
    Воинский учет

    Как оформить отсутствие работника, призванного на военные сборы и оплатить это время

    Из этого мини-курса вы узнаете:как работодателю получить компенсацию от Минобороны на затраты на военные сборы работника;отличие мобилизации от военных сборов для работадателя;нужно ли удерживать НДФЛ со среднего заработка во время военных сборов.

    Как оформить отсутствие работника, призванного на военные сборы и оплатить это время
    Читать еще