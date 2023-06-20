Так как взносы за сотрудников ушли с сальдо ЕНС, налоговики отказывают в уменьшении налога по ПСН

Такую историю рассказал подписчик нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
ИП-работодатель за период с января по июнь уплатил страховые взносы за сотрудников 28 000 руб. Налог по патенту – 50 000 руб. Соответственно, его можно уменьшить на 25 000 руб., что ИП и хотел сделать, подав уведомление на уменьшение.
Но в ответ он получил отказ с формулировкой «на ЕНС нет положительного сальдо в размере суммы уменьшения налога по ПСН».
Взносов на сальдо действительно нет, потому что они по сроку уплаты уже ушли в бюджет.
На сальдо могут быть фиксированные взносы, у которых срок уплаты еще не наступил. Но эти взносы ИП еще не платил.
Теперь бухгалтер этого ИП недоумевает – причем тут сальдо ЕНС, если взносы с ЕНС по своим КБК ушли в бюджет.
Коллеги советуют писать жалобу.
Комментарии3
Вот интересно: хоть кто-нибудь увидел хоть что-нибудь положительное в введении ЕНС/ЕНП? Или этот ЕНС, как девушка из старого анекдота, у которой из положительного была только реакция Вассермана?
Ирина
Жил был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало. Начинай с начала.(с)
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