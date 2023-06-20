Так как взносы за сотрудников ушли с сальдо ЕНС, налоговики отказывают в уменьшении налога по ПСН

Страховые взносы за сотрудников начисляют ежемесячно и в отличие от фиксированных взносов ИП, они не числятся на ЕНС до конца года. Но налоговики все равно ищут их на сальдо, не находят (что вполне естественно), и отказывают в уменьшении патента на эти взносы.

Такую историю рассказал подписчик нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП-работодатель за период с января по июнь уплатил страховые взносы за сотрудников 28 000 руб. Налог по патенту – 50 000 руб. Соответственно, его можно уменьшить на 25 000 руб., что ИП и хотел сделать, подав уведомление на уменьшение.

Но в ответ он получил отказ с формулировкой «на ЕНС нет положительного сальдо в размере суммы уменьшения налога по ПСН».

Взносов на сальдо действительно нет, потому что они по сроку уплаты уже ушли в бюджет.

На сальдо могут быть фиксированные взносы, у которых срок уплаты еще не наступил. Но эти взносы ИП еще не платил.

Теперь бухгалтер этого ИП недоумевает – причем тут сальдо ЕНС, если взносы с ЕНС по своим КБК ушли в бюджет.

Коллеги советуют писать жалобу.