Ozon будет штрафовать продавцов подделок и реплик

Раньше администраторы площадки только скрывали некачественный товар от пользователей, а теперь с продавцов будут еще взимать плату.

С 3 июля 2023 года маркетплейс Ozon будет блокировать реплики, подделки и другие запрещенные товары, а также взимать плату с недобросовестных продавцов. Об этом сказано на сайте компании.

Эта мера позволит дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правил маркетплейса. Как следствие, это повысит лояльность и доверие покупателей к площадке, - говорится в сообщении Ozon.

Маркетплейс будет взимать плату, если товар запрещен к продаже, но продавец все равно публикует его. Если на товаре нет маркировки, то Ozon тоже оштрафует селлера.

Новое правило распространяется на уже размещенные товары, и на новые, которые только проходят первичную модерацию.

Карточки подделок и реплик будут скрыты от покупателей.

У селлера будет семь дней, чтобы оспорить решение площадки.

По данным компании, за первые три месяца 2023 года обнаружено и скрыто на 82% меньше запрещенных товаров, чем в четвертом квартале 2022 года.