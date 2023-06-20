Ozon будет штрафовать продавцов подделок и реплик

С 3 июля 2023 года маркетплейс Ozon будет блокировать реплики, подделки и другие запрещенные товары, а также взимать плату с недобросовестных продавцов. Об этом сказано на сайте компании.
Эта мера позволит дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правил маркетплейса. Как следствие, это повысит лояльность и доверие покупателей к площадке, - говорится в сообщении Ozon.
Маркетплейс будет взимать плату, если товар запрещен к продаже, но продавец все равно публикует его. Если на товаре нет маркировки, то Ozon тоже оштрафует селлера.
Новое правило распространяется на уже размещенные товары, и на новые, которые только проходят первичную модерацию.
Карточки подделок и реплик будут скрыты от покупателей.
У селлера будет семь дней, чтобы оспорить решение площадки.
По данным компании, за первые три месяца 2023 года обнаружено и скрыто на 82% меньше запрещенных товаров, чем в четвертом квартале 2022 года.
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