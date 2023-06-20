Для новых регионов определили коэффициент ОСАГО

Коэффициент на новых территориях будет самым минимальным - 0,68. ОСАГО в новых регионах введут с 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях начнет действовать полис ОСАГО с коэффициентом 0,68. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центробанк.

Сейчас коэффициент 0,68 – самое минимальное значение. Пока что обязательная страховка транспортных средств не действует на новых территориях. ОСАГО введут с 1 января 2024 года.

Коэффициент территории для ОСАГО определяется на основании места регистрации в паспорте или свидетельства о регистрации транспортного средства. Для юрлиц – по данным из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

На итоговую стоимость страховки также влияет мощность двигателя автомобиля, водительский стаж, возраст. Если в ОСАГО прописаны другие лица, которые могут управлять авто, то стоимость полиса также вырастет.

Указ Центробанка вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.