Вычет по НДФЛ дают на обучение детей только по очной форме

Можно получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение своих детей до 24 лет. Размер вычета – не более 50 тыс. рублей на обоих родителей за одного ребенка.

Минфин в письме от 29.05.2023 № 03-04-05/48761 напомнил, что одним из условий получения этого вычета является очная форма обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

По закону об образовании форма обучения бывает очная, заочная, очно-заочная.

Напомним, что с 2024 году размер вычета на обучение детей увеличится до 110 тыс. рублей. Такой закон уже принят.

Кроме того, планируется с 2024 года ввести упрощенный порядок получения соцвычета по заявлению без декларации.