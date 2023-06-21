Молодежи до 35 лет компенсируют оплату съемного жилья

Участники программы субсидирования аренды жилья должны накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы потом купить квартиру в новостройке.

Минстрой предложил запустить программу субсидирования жилья. Государство будет платить 50% аренды за людей до 35 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

Участники программы субсидирования должны копить средства на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы купить квартиру в новостройке.

По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья, - рассказал Стасишин.

Программа рассчитана на тех, кто уже закончил ВУЗ, начал работать и собирается создать семью. Ежегодно в программе смогут участвовать около 310 тыс. человек.

К банкам, в которых будет копиться первоначальный взнос для ипотеки, будут высокие требования. Вложенные средства будут застрахованы.

По оценкам «Авито Недвижимости», средняя стоимость аренды жилья в стране – 25 тыс. рублей в месяц.

Программа также поможет бороться с серым рынком аренды квартир.

С 1 июня 2023 года первоначальный взнос по ипотеке повысился с 10% до 20%, а с 1 января 2024 года он будет уже 30%.