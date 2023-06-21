Клиенты «Альфа-банка» взяли кредиты на 20 млрд юаней

С 2022 года кредитный портфель «Альфа-банка» превысил 20 млрд юаней. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя совета директоров банка Олега Сысуева.

За 2022 год треть выданных юаневых кредитов в России пришлась на Альфа-банк, это почти 18 млрд юаней. Наш текущий кредитный портфель в китайской валюте превышает 20 млрд юаней, - сказал Олег Сысуев.

Кредиты в юанях «Альфа-банк» начал предоставлять в 2022 году. В банке считают, что китайская валюта популярна в торговых операциях.