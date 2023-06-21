Бухгалтеры жалуются на задвоенный имущественный налог на ЕНС

Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги делятся, что это повсеместное явление. Компаниям высылают требования об уплате налога, который давно уплачен.
Проблема заключается в том, что декларацию по налогу на имущество за 2022 не сдают, а технические уведомления на авансы, которые налоговики создали в своей программе, после начисления налога (оно идет по сообщению) не отсторнировались.
В итоге налог начислен по сообщению от ИФНС, и по уведомлениям на авансы, которые были искусственно созданы налоговиками на основании платежей 2022 года.
Налоговики об этой проблеме знают и обещают не взыскивать этот несуществующий долг (хотя требования уже высылают).
Бухгалтер составила ответ на требование, где расписала, когда что оплачивали, какие уведомления подавали, приложили все платежки, информационное письмо с входящими данными-2022, и сообщение о налоге на имущество.
Жалобы на мнимые долги по налогу на имущество, на которые приходят требования, идут также в Telegram-чате ФНС.
Ранее мы рассказывали о подобной проблеме с земельным налогом в ситуации, когда компания сдала уведомление на налог, уплаченный в 2022 году. Он начислился и по уведомлению, и по сообщению.
А у вас нет проблем с имущественными налогами?
Комментарии5
немного не по теме. в связи с обновлением странички ЛК налог.ру физлица и появления ЕПН неожиданно "вылезла" фраза: "остаток имущественного вычета 150 (примерно) тыщ".
???
стал чесать репу.
когда-то, до 2014 купил квартиру, которую оформлил в долевую на троих.
Светлана Вейс
Скорее всего Вы тогда до 2014 года воспользовались этим вычетом и на сейчас осталось 150 тыс.руб. Т.е. Вы можете купить еще одну квартиру и вернуть 13% от 150 тыс.руб.
А у меня, похоже, 2 раза списали НДФЛ за период с 23.03 по 31.03...
Счастливчики. Есть возможность предметно разбираться с расчетами по налогам.
Так им деваться некуда. Им уже требование пришло.