Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры жалуются на задвоенный имущественный налог на ЕНС

На ЕНС идет двойное начисление налога на имущество по кадастровой стоимости, рассказывают бухгалтеры.
195

Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги делятся, что это повсеместное явление. Компаниям высылают требования об уплате налога, который давно уплачен.

Проблема заключается в том, что декларацию по налогу на имущество за 2022 не сдают, а технические уведомления на авансы, которые налоговики создали в своей программе, после начисления налога (оно идет по сообщению) не отсторнировались.

В итоге налог начислен по сообщению от ИФНС, и по уведомлениям на авансы, которые были искусственно созданы налоговиками на основании платежей 2022 года.

Налоговики об этой проблеме знают и обещают не взыскивать этот несуществующий долг (хотя требования уже высылают).

Бухгалтер составила ответ на требование, где расписала, когда что оплачивали, какие уведомления подавали, приложили все платежки, информационное письмо с входящими данными-2022, и сообщение о налоге на имущество.

Жалобы на мнимые долги по налогу на имущество, на которые приходят требования, идут также в Telegram-чате ФНС.

Ранее мы рассказывали о подобной проблеме с земельным налогом в ситуации, когда компания сдала уведомление на налог, уплаченный в 2022 году. Он начислился и по уведомлению, и по сообщению.

А у вас нет проблем с имущественными налогами?

Комментарии

5
  • Логотип Ежи Пшезьдзецкий
    Ежи Пшезьдзецкий 1 час назад

    немного не по теме. в связи с обновлением странички ЛК налог.ру физлица и появления ЕПН неожиданно "вылезла" фраза: "остаток имущественного вычета 150 (примерно) тыщ".

    ???

    стал чесать репу.

    когда-то, до 2014 купил квартиру, которую оформлил в долевую на троих.

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      1 час назад

      Светлана Вейс

      Скорее всего Вы тогда до 2014 года воспользовались этим вычетом и на сейчас осталось 150 тыс.руб. Т.е. Вы можете купить еще одну квартиру и вернуть 13% от 150 тыс.руб.

  • Логотип buh TD
    buh TD 1 час назад

    А у меня, похоже, 2 раза списали НДФЛ за период с 23.03 по 31.03...

  • Логотип dar2018
    dar2018 1 час назад

    Бухгалтеры жалуются на задвоенный имущественный налог на ЕНС

    Счастливчики. Есть возможность предметно разбираться с расчетами по налогам. 

    • Логотип бух2007
      бух2007
      1 час назад

      Счастливчики. Есть возможность предметно разбираться с расчетами по налогам. 

      Так им деваться некуда. Им уже требование пришло.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Ликвидация бизнеса

Через 10 дней заработают новые правила ликвидации. Снять компанию с учета будет проще

С 1 июля малому бизнесу будет проще снять компанию с учета. Заработает упрощенной механизм ликвидации компании. Для закрытия небольшой организации, которая состоит в реестре МСП, достаточно будет одного заявления об исключении из ЕГРЮЛ.

Через 10 дней заработают новые правила ликвидации. Снять компанию с учета будет проще
45
Логотип Моё дело
Моё дело
Кадровые документы

Зачем бизнесу коллективный договор и как его составить

В коллективном договоре прописывают льготы и гарантии для персонала, которых нет в трудовом законодательстве. Рассказываем, как и зачем его составлять и должен ли он быть у всех работодателей.

Зачем бизнесу коллективный договор и как его составить
79
Логотип tem.kotick
tem.kotick
Маркетплейсы

Анализ данных и отчетность на маркетплейсах: как получить ценную информацию для управленческих решений

В этой статье я расскажу, как анализировать данные и составлять отчетность на маркетплейсах, чтобы получить ценную информацию для принятия важных решений.

Анализ данных и отчетность на маркетплейсах: как получить ценную информацию для управленческих решений
16
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Налоговые схемы

Дробление бизнеса. Искусственные юридические конструкции как фактор риска

Применение искусственных юридических конструкций для хозяйственных операций, не содержащих признаков противоправности, но лишенных хозяйственного смысла и не имеющих объяснений неналоговыми причинами, рассматривается как злоупотребление правом в сфере налоговых правоотношений.

Дробление бизнеса. Искусственные юридические конструкции как фактор риска
80
Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Критика как вызов. Как реагировать на критику? Как с ней справляться?

Критика бывает разная — конструктивная и деструктивная, мотивирующая и демотивирующая, поддерживающая и вдребезги разбивающая, тактичная и токсичная. Важно понимать, что встречи с критикой неизбежны, потому, что взгляды и мнения, представления и восприятие людей различаются.

Критика как вызов. Как реагировать на критику? Как с ней справляться?
48
Логотип nlukina
nlukina
Социальная поддержка

Молодым людям до 35 лет будут компенсировать половину стоимости аренды жилья. Поможет ли это накопить на собственное жилье?

Субсидии планируют предоставить молодым людям в возрасте до 35 лет. Но при этом они будут должны копить на первый взнос по ипотеке для покупки жилья в новостройке.

Молодым людям до 35 лет будут компенсировать половину стоимости аренды жилья. Поможет ли это накопить на собственное жилье?
2
127
Логотип alkhdr
alkhdr
Общество

Что такое официальный перевод документов? Кому и когда он необходим?

Термин «официальный перевод» относится к переводу официальных или юридических форм, таких как свидетельства о рождении и смерти, свидетельства о браке и разводе, завещания и формы согласия, а также любых других официальных документов, требующих заверения. Рассмотрим, когда необходим официальный перевод и как его сделать.

Что такое официальный перевод документов? Кому и когда он необходим?
33
Логотип nlukina
nlukina
Судебная практика по налоговым спорам

Налоговики будут отвечать за ошибки других органов власти. Компании имеют право на возмещение государством вреда

ВС РФ признал, что налоговики несут ответственность за ошибки других органов власти, которые привели к завышению платежей. ФНС должна возвращать компаниям с процентами излишне уплаченный налог, если его внесение в казну произошло из-за ошибочных решений государственных или муниципальных властей.

Налоговики будут отвечать за ошибки других органов власти. Компании имеют право на возмещение государством вреда
1
88
Логотип «Контур»
«Контур»
Регистры учета

Какие ошибки чаще всего допускают в КУДиР и как их исправлять

При проверках налоговая просматривает книги учета и штрафует за ошибки в них. Штраф за грубые ошибки составляет от 10 000 ₽ до 30 000 ₽, а если ошибка привела к занижению налоговой базы — от 40 000 ₽. Расскажем о самых частых ошибках и способах исправления.

Какие ошибки чаще всего допускают в КУДиР и как их исправлять
1
221
Читать еще