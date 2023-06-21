Бухгалтеры жалуются на задвоенный имущественный налог на ЕНС

На ЕНС идет двойное начисление налога на имущество по кадастровой стоимости, рассказывают бухгалтеры.

Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги делятся, что это повсеместное явление. Компаниям высылают требования об уплате налога, который давно уплачен.

Проблема заключается в том, что декларацию по налогу на имущество за 2022 не сдают, а технические уведомления на авансы, которые налоговики создали в своей программе, после начисления налога (оно идет по сообщению) не отсторнировались.

В итоге налог начислен по сообщению от ИФНС, и по уведомлениям на авансы, которые были искусственно созданы налоговиками на основании платежей 2022 года.

Налоговики об этой проблеме знают и обещают не взыскивать этот несуществующий долг (хотя требования уже высылают).

Бухгалтер составила ответ на требование, где расписала, когда что оплачивали, какие уведомления подавали, приложили все платежки, информационное письмо с входящими данными-2022, и сообщение о налоге на имущество.

Жалобы на мнимые долги по налогу на имущество, на которые приходят требования, идут также в Telegram-чате ФНС.

Ранее мы рассказывали о подобной проблеме с земельным налогом в ситуации, когда компания сдала уведомление на налог, уплаченный в 2022 году. Он начислился и по уведомлению, и по сообщению.

А у вас нет проблем с имущественными налогами?