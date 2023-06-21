Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Страховые взносы

Дополнительные взносы для сотрудников-вредников надо начислять не только на зарплату, но и на отпускные

Все выплаты, которые идут в пользу сотрудников, занятых на вредном и опасном производстве, облагаются, в том числе, взносами на ОПС по дополнительному тарифу.
44

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.06.2023 № 03-15-05/52122.

Ведомство рассмотрело ситуацию, когда работники-вредники проходят обучение для повышения квалификации, и им предоставляются учебные отпуска.

Во время такого отпуска люди не работают на вредном производстве.

Но для целей начисления взносов это не имеет значение.

Взносы по доптарифу, также как и по основному тарифу, начисляют на все выплаты таким сотрудникам.

Таким образом, отпускные за ученический отпуск тоже облагаются дополнительными взносами.

Чтобы понимать, что со взносами и налогами с отпускных и других выплат сотрудникам, записывайтесь на специальный курс профпереподготовки на бухгалтера по зарплате. Вот здесь детали.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Ведение бизнеса

    Бизнес-иммиграция. Как получить ВНЖ через регистрацию компании в Венгрии

    Бизнес-иммиграция в Венгрию предоставляет предпринимателям возможность получить вид на жительство (ВНЖ) через регистрацию компании. В этой статье мы рассмотрим два варианта получения ВНЖ в Венгрии, необходимые документы и возможности для продления и расширения статуса проживания.

    Бизнес-иммиграция. Как получить ВНЖ через регистрацию компании в Венгрии
    18
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Не IPO, но прямой листинг CarMoney на Мосбирже

    КарМани знакома инвесторам по облигациям, теперь вот они будут листиться на Мосбирже. Облигации, к слову, доступны только квалифицированным инвесторам, а акции будут доступны всем, что в целом хорошо. Во-первых, новая компания третьего эшелона для разноообразия, во-вторых, сама сфера в целом и компания в частности довольно интересны.

    Не IPO, но прямой листинг CarMoney на Мосбирже
    19
    Логотип sozex.ru
    sozex.ru
    Экспертиза

    Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды. Этапы и методы экспертизы

    Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды представляет собой процесс экономического исследования, на предмет оценки потерь, которые возникают в результате несостоявшейся сделки или договора.

    Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды. Этапы и методы экспертизы
    48
    Логотип nlukina
    nlukina
    Ликвидация бизнеса

    Через 10 дней заработают новые правила ликвидации. Снять компанию с учета будет проще

    С 1 июля малому бизнесу будет проще снять компанию с учета. Заработает упрощенной механизм ликвидации компании. Для закрытия небольшой организации, которая состоит в реестре МСП, достаточно будет одного заявления об исключении из ЕГРЮЛ.

    Через 10 дней заработают новые правила ликвидации. Снять компанию с учета будет проще
    189
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Кадровые документы

    Зачем бизнесу коллективный договор и как его составить

    В коллективном договоре прописывают льготы и гарантии для персонала, которых нет в трудовом законодательстве. Рассказываем, как и зачем его составлять и должен ли он быть у всех работодателей.

    Зачем бизнесу коллективный договор и как его составить
    137
    Логотип tem.kotick
    tem.kotick
    Маркетплейсы

    Анализ данных и отчетность на маркетплейсах: как получить ценную информацию для управленческих решений

    В этой статье я расскажу, как анализировать данные и составлять отчетность на маркетплейсах, чтобы получить ценную информацию для принятия важных решений.

    Анализ данных и отчетность на маркетплейсах: как получить ценную информацию для управленческих решений
    61
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Налоговые схемы

    Дробление бизнеса. Искусственные юридические конструкции как фактор риска

    Применение искусственных юридических конструкций для хозяйственных операций, не содержащих признаков противоправности, но лишенных хозяйственного смысла и не имеющих объяснений неналоговыми причинами, рассматривается как злоупотребление правом в сфере налоговых правоотношений.

    Дробление бизнеса. Искусственные юридические конструкции как фактор риска
    127
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Критика как вызов. Как реагировать на критику? Как с ней справляться?

    Критика бывает разная — конструктивная и деструктивная, мотивирующая и демотивирующая, поддерживающая и вдребезги разбивающая, тактичная и токсичная. Важно понимать, что встречи с критикой неизбежны, потому, что взгляды и мнения, представления и восприятие людей различаются.

    Критика как вызов. Как реагировать на критику? Как с ней справляться?
    93
    Логотип nlukina
    nlukina
    Социальная поддержка

    Молодым людям до 35 лет будут компенсировать половину стоимости аренды жилья. Поможет ли это накопить на собственное жилье?

    Субсидии планируют предоставить молодым людям в возрасте до 35 лет. Но при этом они будут должны копить на первый взнос по ипотеке для покупки жилья в новостройке.

    Молодым людям до 35 лет будут компенсировать половину стоимости аренды жилья. Поможет ли это накопить на собственное жилье?
    3
    199
    Читать еще