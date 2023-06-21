Дополнительные взносы для сотрудников-вредников надо начислять не только на зарплату, но и на отпускные

Все выплаты, которые идут в пользу сотрудников, занятых на вредном и опасном производстве, облагаются, в том числе, взносами на ОПС по дополнительному тарифу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.06.2023 № 03-15-05/52122.

Ведомство рассмотрело ситуацию, когда работники-вредники проходят обучение для повышения квалификации, и им предоставляются учебные отпуска.

Во время такого отпуска люди не работают на вредном производстве.

Но для целей начисления взносов это не имеет значение.

Взносы по доптарифу, также как и по основному тарифу, начисляют на все выплаты таким сотрудникам.

Таким образом, отпускные за ученический отпуск тоже облагаются дополнительными взносами.

Чтобы понимать, что со взносами и налогами с отпускных и других выплат сотрудникам, записывайтесь на специальный курс профпереподготовки на бухгалтера по зарплате. Вот здесь детали.