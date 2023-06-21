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Банки

Больше сотни МФО исключили из реестра ЦБ. И это еще не все

До конца года реестр могут покинуть еще 200 микрофинансовых компаний. Они не устраняют нарушения, которые фиксирует Центробанк.
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В 2023 году Центробанк удалил из реестра микрофинансовых компаний 109 организаций, что на 15% больше, чем в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Банка России.

С начала года реестр пополнился только на 28 компаний, тогда как в прошлом году в него включили 108 МФО.

Перед тем, как исключить компании из реестра, ЦБ выдает им предписания об устранении нарушений, затем накладывает ограничения и привлекает к административной ответственности.

Эксперты издания считают, что к концу 2023 года реестр покинут еще минимум 200 микрофинансовых организаций.

При этом продолжат расти 15 крупнейших МФО, которые уже обеспечивают 46,6% общего портфеля рынка.

Комментарии

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