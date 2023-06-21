Минфин упростит госзакупки программного обеспечения

Закупки будут проводиться с помощью запроса котировок и без ограничения предельной цены контракта.

Государственные ведомства и учреждения смогут закупать программное обеспечение, которое можно использовать дистанционно через интернет. Об этом пишет «ТАСС».

— Такие закупки предлагается проводить путем запроса котировок (самый короткий конкурентный способ закупки) без применения ограничений предельных цены одного контракта и годового объема таких закупок, — сказали в Минфине.

По-прежнему можно закупать софт у единственного поставщика на электронных площадках. Однако стоимость одной сделки не должна превышать 50 млн рублей. На общий годовой объем закупок установлен лимит в 200 млн рублей.

Законопроект создан в рамках 44-ФЗ и распространяется на любое программное обеспечение, а не только на то, которое представлена на «Госмаркете».