В колдоговор разрешат включать поддержку сотрудников-волонтеров

Еще одно дополнительное обязательство работодателя по отношению к работникам можно будет включить в коллективный договор. Речь идет о волонтерстве.

В статье 41 ТК РФ приведен перечень обязательств, которые включаются в колдоговор.

Туда хотят добавить пункт «поддержка добровольчества (волонтерства) и благотворительной деятельности».

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

В пояснительной записке к проекту говорится, что число волонтеров в России растет, но по опросам, многие этим не занимаются, потому что у них нет времени.

Чтобы стимулировать включение работающего населения в благотворительность, хотят дать работодателям возможность включать в колдоговор льготы для волонтеров.

Авторы проекта (депутаты от «ЕР») считают, что корпоративные волонтеры демонстрируют большую по сравнению с остальными сотрудниками производительность труда. Волонтерское взаимодействие заменяет тренинги и игры для сплочения команды.

К примеру, корпоративное добровольчество развито в компаниях «Росатом», «Газпром», «РЖД», «РУСАЛ», «Норникель».