Куда идти бухгалтеру, если хочется менять профессию

Пост-рассуждение: а если пойти в маркетологи? И там, и там цифры. Честное слово!

Почему бухгалтеры думают о смене профессии? Вот несколько аргументов.

В бухучете с недавних пор надо применять новые ФСБУ, и этот ненавистный и самый сложный — «Аренда». Не все бухгалтеры освоились. Кроме того, скоро ежеквартальные отчеты. Накосячите — получите порцию негатива от начальства, или того хуже — оштрафуют.

А если компанию заподозрят в черных схемах оптимизации, дело может дойти до уголовной ответственности. Такое сейчас сплошь и рядом — оно вам надо?

Если вы задумывались бросить все это и заниматься другим видом деятельности, у «Клерка» хорошие новости.

У нас есть курс полноценной профпереподготовки для будущих маркетологов.

Вам будет проще влиться — у маркетолога есть схожие моменты с бухгалтером. Они оба занимаются аналитикой и работают с цифрами. Только в случае с маркетингом, вы будете приносить деньги бизнесу, а не отдавать государству.

Маркетологи с дипломами, которые мы как раз выдаем, нужны каждой компании — сертифицированных спецов не хватает.

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