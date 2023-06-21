У компании куда-то потерялась уплата отсроченных взносов и сальдо ЕНС ушло в минус

Компания в 2022 году не стала пользоваться отсрочкой по взносам и уплатила их. Они должны были попасть в резерв, чтобы списываться потом оттуда по мере наступления срока уплаты, но что-то пошло не так.

У компании на ЕНС произошел такой круговорот денег:

НДФЛ, уплаченный в декабре, налоговики вместо статуса 02 провели на статус 13, и он завис там;

для уплаты этого НДФЛ налоговики взяли деньги с отсроченных взносов на ОСС, которые были зарезервированы;

когда наступил срок уплаты этих отсроченных взносов, сформировалось отрицательное сальдо ЕНС.

То есть, по взносам образовался долг, потому что они ушли на НДФЛ. А уплаченный НДФЛ прочно засел в резерве.

Такой историей поделилась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Таким образом, прошлогодние взносы на ОПС и ОМС списывают с резерва, а взносов на ОСС в этом резерве не оказалось и их пытаются списать с ЕНС, а там пусто. В итоге формируется отрицательное сальдо.

Участники обсуждения предположили: «Деньги списали именно с ОСС, так как это был наименьший по сумме резерв, и он пошел под раздачу в первую очередь».

Кстати, коллеги рассказывают, что выбить из резервных закромов НДФЛ со статусом 13 у бухгалтеров не получается ни заявлением об отмене зачета со сроком 01.01.2023, ни нулевым уведомлением с периодом 34/03-2022.

Некоторые были вынуждены повторно заплатить этот НДФЛ в надежде потом вернуть его.

Ранее мы уже рассказывали, что налоговики списывают отсроченные взносы с ЕНС, а не с резерва.