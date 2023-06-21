У компании куда-то потерялась уплата отсроченных взносов и сальдо ЕНС ушло в минус

У компании на ЕНС произошел такой круговорот денег:
НДФЛ, уплаченный в декабре, налоговики вместо статуса 02 провели на статус 13, и он завис там;
для уплаты этого НДФЛ налоговики взяли деньги с отсроченных взносов на ОСС, которые были зарезервированы;
когда наступил срок уплаты этих отсроченных взносов, сформировалось отрицательное сальдо ЕНС.
То есть, по взносам образовался долг, потому что они ушли на НДФЛ. А уплаченный НДФЛ прочно засел в резерве.
Такой историей поделилась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Таким образом, прошлогодние взносы на ОПС и ОМС списывают с резерва, а взносов на ОСС в этом резерве не оказалось и их пытаются списать с ЕНС, а там пусто. В итоге формируется отрицательное сальдо.
Участники обсуждения предположили: «Деньги списали именно с ОСС, так как это был наименьший по сумме резерв, и он пошел под раздачу в первую очередь».
Кстати, коллеги рассказывают, что выбить из резервных закромов НДФЛ со статусом 13 у бухгалтеров не получается ни заявлением об отмене зачета со сроком 01.01.2023, ни нулевым уведомлением с периодом 34/03-2022.
Некоторые были вынуждены повторно заплатить этот НДФЛ в надежде потом вернуть его.
Ранее мы уже рассказывали, что налоговики списывают отсроченные взносы с ЕНС, а не с резерва.
Комментарии2
Завидую ... Люди хоть знают, что у них что то там потерялось ... А мы так ничего про ЕНС не знаем, может что потеряли, а может что нашли ибо
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Каждый сам принмал решение, да уж, сколько не талдычила в прошлом году, что не надо (!!!) платить взносы, некоторые упорно оплачивали. Поэтому не удивительно((( P.S. было бы странно, если бы было иначе. Я вообще сделала вывод, платить только по требованию. Тогда точно все зачтется, а деньги (если уж хочется накопить резерев) положить на депозит. Всем успехов с ЕНС (с этим хорошеньким сокращением)