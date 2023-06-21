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ЕНП (единый налоговый платеж)

У компании куда-то потерялась уплата отсроченных взносов и сальдо ЕНС ушло в минус

Компания в 2022 году не стала пользоваться отсрочкой по взносам и уплатила их. Они должны были попасть в резерв, чтобы списываться потом оттуда по мере наступления срока уплаты, но что-то пошло не так.
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У компании на ЕНС произошел такой круговорот денег:

  • НДФЛ, уплаченный в декабре, налоговики вместо статуса 02 провели на статус 13, и он завис там;

  • для уплаты этого НДФЛ налоговики взяли деньги с отсроченных взносов на ОСС, которые были зарезервированы;

  • когда наступил срок уплаты этих отсроченных взносов, сформировалось отрицательное сальдо ЕНС.

То есть, по взносам образовался долг, потому что они ушли на НДФЛ. А уплаченный НДФЛ прочно засел в резерве.

Такой историей поделилась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Таким образом, прошлогодние взносы на ОПС и ОМС списывают с резерва, а взносов на ОСС в этом резерве не оказалось и их пытаются списать с ЕНС, а там пусто. В итоге формируется отрицательное сальдо.

Участники обсуждения предположили: «Деньги списали именно с ОСС, так как это был наименьший по сумме резерв, и он пошел под раздачу в первую очередь».

Кстати, коллеги рассказывают, что выбить из резервных закромов НДФЛ со статусом 13 у бухгалтеров не получается ни заявлением об отмене зачета со сроком 01.01.2023, ни нулевым уведомлением с периодом 34/03-2022.

Некоторые были вынуждены повторно заплатить этот НДФЛ в надежде потом вернуть его.

Ранее мы уже рассказывали, что налоговики списывают отсроченные взносы с ЕНС, а не с резерва.

Комментарии

2
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 17 минут назад

    Завидую ... Люди хоть знают, что у них что то там потерялось ... А мы так ничего про ЕНС не знаем, может что потеряли, а может что нашли  ибо 

    "Раздел «ЕНС» временно недоступен. В настоящее время мы проводим обработку поступивших уведомлений и платежей. 

    ......................

    .......................

    Мы планируем завершить все работы в ближайшее время. Приносим извинения за доставленные неудобства.

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 17 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Каждый сам принмал решение, да уж, сколько не талдычила в прошлом году, что не надо (!!!) платить взносы, некоторые упорно оплачивали. Поэтому не удивительно((( P.S. было бы странно, если бы было иначе. Я вообще сделала вывод, платить только по требованию. Тогда точно все зачтется, а деньги (если уж хочется накопить резерев) положить на депозит. Всем успехов с ЕНС (с этим хорошеньким сокращением)

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