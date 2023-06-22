Продукты «Вкусвилл» начали продаваться в отделениях «Почты России»

В 30 отделениях «Почты России» в Москве будет можно купить продукты «Вкусвилл». Об этом пишет «Коммерсант».
От сотрудничества с почтой ритейлер увеличит продажи, не тратя средства на запуск новых магазинов.
На почте уже появились отдельные стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками.
Пилотный проект будет длиться не меньше трех месяцев.
Если спрос в отделениях «Почты России» будет высоким, то сотрудничество распространят на другие регионы. Пока что на очереди Санкт-Петербург и другие города-миллионники.
Комментарии5
ОльгаГлавный бухгалтер
"Ну всё, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?" (с)
На почте появились стеллажи с кондитерскими изделиями, снеками и бакалеей
А до этого всякие харчи в Почте Карагона не продавались, угу.
У нас уже несколько лет почта всем подряд торгует . Даже больше того у них план продаж сверху приходит и почтальоны с продуктовыми товарами вынуждены пенсию разносить и предлагать купить .
Если Почта России со своим основным функционалом справляется прекрасно, то пусть торгует чем угодно...
Но есть одно маленькое но... Хотелось бы знать процент агентского вознаграждения от подобной торговли Почты России. Если он меньше 20%, то, думается мне, велика вероятность отката от ритейлера руководству Почты России.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
на нашей почте в ЛО давно уже чего только не продается)))