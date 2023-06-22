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Продукты «Вкусвилл» начали продаваться в отделениях «Почты России»

На почте появились стеллажи с кондитерскими изделиями, снеками и бакалеей. Пока что в эксперименте участвует 30 отделений «Почты России» из Москвы.
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В 30 отделениях «Почты России» в Москве будет можно купить продукты «Вкусвилл». Об этом пишет «Коммерсант».

От сотрудничества с почтой ритейлер увеличит продажи, не тратя средства на запуск новых магазинов.

На почте уже появились отдельные стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками.

Пилотный проект будет длиться не меньше трех месяцев.

Если спрос в отделениях «Почты России» будет высоким, то сотрудничество распространят на другие регионы. Пока что на очереди Санкт-Петербург и другие города-миллионники.

Комментарии

5
  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 59 минут назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    "Ну всё, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?" (с)

  • Логотип id189457568
    id189457568 56 минут назад

    На почте появились стеллажи с кондитерскими изделиями, снеками и бакалеей

    А до этого всякие харчи в Почте Карагона не продавались, угу.

    • Логотип kuznechov119m
      kuznechov119m 52 минуты назад

       У нас уже несколько лет почта всем подряд торгует . Даже больше того у них план продаж сверху приходит и почтальоны  с продуктовыми товарами  вынуждены пенсию разносить  и предлагать  купить .

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 33 минуты назад

    Если Почта России со своим основным функционалом справляется прекрасно, то пусть торгует чем угодно...

    Но есть одно маленькое но... Хотелось бы знать процент агентского вознаграждения от подобной торговли Почты России. Если он меньше 20%, то, думается мне, велика вероятность отката от ритейлера руководству Почты России.

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 22 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    на нашей почте в ЛО давно уже чего только не продается)))

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Логотип nlukina
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