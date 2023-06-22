Продукты «Вкусвилл» начали продаваться в отделениях «Почты России»

На почте появились стеллажи с кондитерскими изделиями, снеками и бакалеей. Пока что в эксперименте участвует 30 отделений «Почты России» из Москвы.

В 30 отделениях «Почты России» в Москве будет можно купить продукты «Вкусвилл». Об этом пишет «Коммерсант».

От сотрудничества с почтой ритейлер увеличит продажи, не тратя средства на запуск новых магазинов.

На почте уже появились отдельные стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками.

Пилотный проект будет длиться не меньше трех месяцев.

Если спрос в отделениях «Почты России» будет высоким, то сотрудничество распространят на другие регионы. Пока что на очереди Санкт-Петербург и другие города-миллионники.