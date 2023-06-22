Брокеры «Цифра» и «Финам» запретили выводить евро со счетов

Поручения инвесторов из нескольких стран будут автоматически отклоняться. Без ограничений можно выводить деньги только на счета в Райффайзенбанке.

С 3 июля 2023 года инвестиционная компания «Цифра брокер» ограничит вывод евро в банки нескольких стран. Об этом сказано на сайте брокера.

Компании пришлось ввести ограничения из-за того, что ее партнер «Райффайзенбанк» ввел ограничения на переводы денежных средств в евро.

Поручения клиентов на вывод средств будут автоматически отклонять, если они находятся в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Гибралтаре, Грузии, Иордане, Йемене, Казахстане, Киргизии, Конго, Марокко, Мозамбике, Молдавии, ОАЭ, на Каймановых островах, в Панаме, Сенегале, Таджикистане, Танзании, Туркмении, Узбекистане или на Филиппинах.

Выводить деньги в евро без ограничений можно только на счета в Райффайзенбанке.

Такое же решение принял брокер «Финам», у которого есть корреспондентский счет в Райффайзенбанке.