Райффайзенбанк ограничил исходящие платежи в евро

Клиенты больше не смогут перевести евро на счета в другие российские банки.

С 3 июля 2023 года исходящий платеж в евро в другой банк не получится провести, если банк получателя находится в некоторых странах. Об этом говорится на сайте банка.

— Ограничение распространяется также на исходящие переводы в евро на собственные счета клиентов, открытые в других банках в одной из перечисленных стран. Мы рекомендуем клиентам изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы для осуществления платежа, — сообщил Райффайзенбанк.

Райффайзенбанк больше не будет обслуживать платежи в евро в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и в ОАЭ.

Новые условия не затронут переводы в евро между клиентами Райффайзенбанка в России.

Бухгалтеры, кстати, часто просят совета по операциям ВЭД в Красном уголке бухгалтера. Райффайзенбанк там один из самых популярных.