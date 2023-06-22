С туроператоров снимут НДС

Гори, не гасни: причины и способы предотвращения профессионального выгорания

Наступило время, когда такие понятия как тайм-менеджмент глубоко вошли в нашу жизнь. Однако не все умеют правильно распределять рабочее и личное время. Часто, люди не успевают отдыхать, из-за чего происходит истощение. Как быть, если столкнулся с выгоранием? Разберемся вместе с экспертами SNABCENTR.