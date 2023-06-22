С туроператоров снимут НДС

Операторы внутреннего и въездного туризма смогут не платить налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом пишут «Известия».
Соответствующий законопроект подготовил Минфин, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала документ.
Это создаст условия для снижения цен и, соответственно, повышения привлекательности путешествий по России, - сказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.
Если проект примут, то он закон начнет действовать задним числом, с 1 января 2023 года и до июля 2027 года.
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