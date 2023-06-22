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Мошенничество

Минпромторг подозревает в мошенничестве «дочку» «Ростеха»

Компания выдавала антенны китайского производства за собственные разработки.
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Минпромторг отправил в Следственный комитет документы о фактах возможного мошенничества АО «Концерн «Автоматика», которое входит в госкорпорацию «Ростех». Об этом пишет «Коммерсант».

Компания получила 300 млн рублей на разработки антенных систем для спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте.

Результаты ведомственной проверки показали, что «Автоматика» могла выдать закупку из Китая за собственные антенны.

15 июня 2021 года Минпромторг заключил соглашение с «Автоматикой», по которому компания должна несколькими переводами получить субсидию в размере 400 млн 746 тыс. рублей.

В августе 2022 года «Ростех» презентовал всю линейку антенных систем спутниковой связи для транспорта.

В 2023 году компания собиралась запустить серийное производство.

Комментарии

2
  • Логотип dr-sas.fomenko
    dr-sas.fomenko 58 минут назад

    Бухгалтер

    "Никогда такого не было и вот опять"

  • Логотип J&K Lawyers Russia
    J&K Lawyers Russia 49 минут назад

    Управляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз

    Уже было судебное решение по ао ниису. Первая инстанция сказала - Китай, субсидию верните. А апелляция сказала - ну это у субподрядчиков Китай, которые для него производили из китайских микросхем, а у заказчика нет. Надеюсь кассация оставит в силе решение суда. Иначе теряется весь смысл импортозамещения 

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