Минпромторг подозревает в мошенничестве «дочку» «Ростеха»

Минпромторг отправил в Следственный комитет документы о фактах возможного мошенничества АО «Концерн «Автоматика», которое входит в госкорпорацию «Ростех». Об этом пишет «Коммерсант».
Компания получила 300 млн рублей на разработки антенных систем для спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте.
Результаты ведомственной проверки показали, что «Автоматика» могла выдать закупку из Китая за собственные антенны.
15 июня 2021 года Минпромторг заключил соглашение с «Автоматикой», по которому компания должна несколькими переводами получить субсидию в размере 400 млн 746 тыс. рублей.
В августе 2022 года «Ростех» презентовал всю линейку антенных систем спутниковой связи для транспорта.
В 2023 году компания собиралась запустить серийное производство.
Комментарии2
Бухгалтер
"Никогда такого не было и вот опять"
Управляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз
Уже было судебное решение по ао ниису. Первая инстанция сказала - Китай, субсидию верните. А апелляция сказала - ну это у субподрядчиков Китай, которые для него производили из китайских микросхем, а у заказчика нет. Надеюсь кассация оставит в силе решение суда. Иначе теряется весь смысл импортозамещения