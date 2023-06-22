«Яндекс» нанимает «белых хакеров» для поиска уязвимостей

Специалистам в сфере IT заплатят 100 млн рублей за выявленные ошибки и пробелы в безопасности.

«Яндекс» до 100 млн рублей увеличит общую сумму выплат по программе «Охота за ошибками». Об этом сказано на сайте компании.

В 2023 году «Яндекс» уже заплатил «белым хакерам» 35,5 млн рублей. Специалисты нашли ошибки и уязвимости в категориях Remote Code Execution и SQL-инъекции.

За каждый баг компания заплатила 12 млн рублей, 7,5 млн рублей и 3,7 млн рублей.

В 2022 году общий размер выплат по этой программе составил 39,7 млн рублей. В «Охоте за ошибками» участвовали 414 «белых хакеров», из них 277 получили денежные выплаты.

Все обнаруженные ошибки «Яндекс» исправил.