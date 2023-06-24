СПБ биржа стала оператором по выпуску ЦФА

Инвесторы получат больше доступа к финансовым инструментам. Всего операторов ЦФА стало восемь.

Центробанк включил в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) ПАО «СПБ биржа». Об этом сказано на сайте ЦБ.

— Банк России 22.06.2023 принял решение о согласовании правил информационной системы ПАО «СПБ биржа» и включении сведений о ПАО «СПБ биржа» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, — говорится в сообщении Центробанка.

На СПБ бирже проходят торги иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.

Недавно ЦБ включил в реестр операторов ЦФА ООО «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк».

Вместе с СПБ биржей сейчас право на выпуск ЦФА есть у восьми финансовых организаций. Это блокчейн-платформа «Атомайз», финтех-компания «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, ООО «Системы распределенного реестра», а также ООО «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк».