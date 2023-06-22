Для расчета земельного налога будут использовать сведения муниципального земельного контроля

Законопроект с такими поправками в НК РФ принят Госдумой в первом чтении.
Речь идет о законопроекте с многочисленными поправками в НК РФ, в том числе, по ЕНС. О нем мы рассказывали тут.
Сейчас налоговики уже получают информацию для земельного налога от Росреестра и Россельхознадзора. Они передают сведения о выдаче и исполнении предписаний об устранении нарушений земельного законодательства в отношении земельных участков, не используемых по целевому назначению.
С 2024 года такие сведения будут идти в ФНС и от органов муниципального земельного контроля.
Повышенную ставку 1,5% применяют начиная со дня совершения выявленных нарушений и до 1-го числа месяца, в котором установлен факт устранения таких нарушений.
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