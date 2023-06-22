Для расчета земельного налога будут использовать сведения муниципального земельного контроля

Если земля используется не по назначению, начисляют повышенный налог по ставке 1,5%. Получать сведения о нарушениях налоговики будут от органов муниципального земельного контроля. Эта норма заработает с 2024 года.

Законопроект с такими поправками в НК РФ принят Госдумой в первом чтении.

Речь идет о законопроекте с многочисленными поправками в НК РФ, в том числе, по ЕНС. О нем мы рассказывали тут.

Сейчас налоговики уже получают информацию для земельного налога от Росреестра и Россельхознадзора. Они передают сведения о выдаче и исполнении предписаний об устранении нарушений земельного законодательства в отношении земельных участков, не используемых по целевому назначению.

С 2024 года такие сведения будут идти в ФНС и от органов муниципального земельного контроля.

Повышенную ставку 1,5% применяют начиная со дня совершения выявленных нарушений и до 1-го числа месяца, в котором установлен факт устранения таких нарушений.