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Валютный рынок

Иностранным банкам и брокерам открыли валютные торги в России

Центробанк установит требования к финансовым организациям для допуска к торгам, а правительство определит список юрисдикций, с которыми страна будет обмениваться валютой.
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Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому иностранные банки и брокеры могут участвовать в организованных торгах валютой. Об этом пишет «ТАСС».

К торгам иностранной валютой допустят представителей стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), но являются внешнеторговыми партнерами РФ.

Правительство определит список юрисдикций, кредитные и брокерские организации которых смогут участвовать в валютных торгах.

Так иностранные финансовые компании из дружественных стран получат доступ к производными финансовыми инструментами. Участники торгов смогут хеджировать валютные и процентные риски.

С февраля 2022 года в стране вырос спрос на биржевые конверсионные операции в тенге, юанях, турецких лирах, киргизских сомам, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях и в других валютах.

Центробанк будет устанавливать требования к иностранным банкам и брокерам. Если организации им соответствуют, то они получат доступ к торгам.

Помимо этого, у ЦБ будет право устанавливать ограничения по сделкам на валютном и срочном рынках.

Участники торгов по требованию регулятора обязаны предоставлять документы, объяснения и нужную информацию.

Например, управляющие компании имеют право запросить у инсайдеров сведения об их операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами, которые входят в состав активов инвестфондов, накоплений и пенсионных фондов.

Закон вступит в силу после официальной публикации.

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