Депутаты предложили создать в магазинах «российские полки»

Чтобы продвигать товары отечественных производителей, депутаты создадут новый законопроект «о российской полке». Долю таких товаров на рынке собираются увеличить до 50%.

Депутаты фракции «Единая Россия» создали законопроект, которые будет продвигать отечественные товары вместо импортных. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на замруководителя партии Сергея Морозова.

Инициатива уже получил неофициальное название «закон о российской полке».

— Если посмотреть на такие категории, как средства гигиены, парфюмерия, косметика, бытовая химия, то можно увидеть, что при всем разнообразии российских промышленных предприятий наша доля на рынке достигает максимум 30 процентов, — сказал Сергей Морозов.

Депутаты считают, что нужно увеличить долю отечественных товаров до 50%.

Для этого понадобится в два раза увеличить объемы производства, создать новые рабочие места и нарастить бюджетные поступления от налогов.

Продукцию российских брендов планируют продвигать не только внутри страны, но и за рубежом.