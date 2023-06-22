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Отпускные

Менять срок выплаты отпускных не будут. Дума отклонила проект

Выплачивать отпускные надо не позднее чем за 3 дня до начала отпуска. Эту норму хотели поменять. Но Госдума предложение отклонила.
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Речь идет о законопроект с поправкой в статью 136 ТК РФ.

По этому законопроекту, если сотрудник написал заявление на отпуск за 3 дня до его начала или меньше, то оплата будет:

  • не позднее двух следующих за днем подачи заявления рабочих дней (если оплата идет безналом)

или

  • не позднее первого рабочего дня после окончания отпуска (если оплата наличными).

Однако Госдума этот законопроект отклонила.

Профильный комитет Госдумы в своем заключении указал, что возможность выплаты работнику отпускных после использования отпуска не согласуется с положениями Конвенции № 132 МОТ.

По ней отпускные должны выплачиваться до начала отпуска.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 42 минуты назад

    Главный бухгалтер

    после использования отпуска, не согласуется с положениями Конвенции № 132 МОТ.

    По ней отпускные должны выплачиваться до начала отпуска.

    там не это основной причиной в отзыве указано было!

    Согласно заключению Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект не согласуется с положениями п. 2 ст. 7 Конвенции № 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках» и не гарантирует соблюдение прав работников, поскольку не может исключить ситуаций злоупотребления работодателем своими правами при задержке оплаты отпуска, предоставленного не по графику отпусков.

    сволочи, разаботились. человек сам просит. ему в первую очередь срочно отпуск понадобился, он согласен с денежкой и подождать! тем более что сегодня с наличкой остались штучные индивиды - бухгалтер ему бы в течение этого или на следующий день всё перечислил бы.

    Но сволочам это не нравится - все должны заранее отпуска просить. иначе доброму работодателю штраф будет!

    Ну и в чьих это интересах тогда? 

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