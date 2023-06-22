Менять срок выплаты отпускных не будут. Дума отклонила проект

Речь идет о законопроект с поправкой в статью 136 ТК РФ.
По этому законопроекту, если сотрудник написал заявление на отпуск за 3 дня до его начала или меньше, то оплата будет:
не позднее двух следующих за днем подачи заявления рабочих дней (если оплата идет безналом)
или
не позднее первого рабочего дня после окончания отпуска (если оплата наличными).
Однако Госдума этот законопроект отклонила.
Профильный комитет Госдумы в своем заключении указал, что возможность выплаты работнику отпускных после использования отпуска не согласуется с положениями Конвенции № 132 МОТ.
По ней отпускные должны выплачиваться до начала отпуска.
Комментарии1
Главный бухгалтер
там не это основной причиной в отзыве указано было!
Согласно заключению Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект не согласуется с положениями п. 2 ст. 7 Конвенции № 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках» и не гарантирует соблюдение прав работников, поскольку не может исключить ситуаций злоупотребления работодателем своими правами при задержке оплаты отпуска, предоставленного не по графику отпусков.
сволочи, разаботились. человек сам просит. ему в первую очередь срочно отпуск понадобился, он согласен с денежкой и подождать! тем более что сегодня с наличкой остались штучные индивиды - бухгалтер ему бы в течение этого или на следующий день всё перечислил бы.
Но сволочам это не нравится - все должны заранее отпуска просить. иначе доброму работодателю штраф будет!
Ну и в чьих это интересах тогда?