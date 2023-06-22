Менять срок выплаты отпускных не будут. Дума отклонила проект

Товарный знак. Самостоятельная регистрация бренда: плюсы, минусы и основные этапы

Регистрация товарного знака в Роспатенте — сложный и кропотливый процесс. Но без нее не обойтись, если вы хотите вести бизнес безопасно. Существует два варианта регистрации: можно самому подать заявку в ведомство или обратиться за помощью к специалистам. Разберемся, как проходит регистрация без посредников, в чем ее плюсы и недостатки.