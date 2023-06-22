Бухгалтеры обсуждают, как высчитывать из зарплаты алименты правильно. Не все это знают

Ситуацию описали в Красном уголке бухгалтера:
— Получили от пристава постановление об удержании алиментов. Кто может помочь, как это проводить: даты перевода в дни зарплаты? На счёт, указанный в постановлении пристава, 70% и и остаток на карту? А если мы ему через кассу выдавали зарплату, то как в этом случае выплачивать, какой код ставить и назначение платежа?
Коллеги приводят пример: бухгалтер удерживала в дни зарплаты, переводила на счет, указанный в ИЛ, остаток выдавали сотруднику — либо наличными, либо переводили на карту.
Кто-то добавляет:
— Я по почте получала все ИЛ на сотрудников.
А у вас как такие ситуации решаются, коллеги?
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