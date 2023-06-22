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Зарплата

Бухгалтеры обсуждают, как высчитывать из зарплаты алименты правильно. Не все это знают

Сложности возникают, например, когда зарплату выдавали через кассу, а теперь надо еще и разобраться с алиментами.
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Ситуацию описали в Красном уголке бухгалтера:

— Получили от пристава постановление об удержании алиментов. Кто может помочь, как это проводить: даты перевода в дни зарплаты? На счёт, указанный в постановлении пристава, 70% и и остаток на карту? А если мы ему через кассу выдавали зарплату, то как в этом случае выплачивать, какой код ставить и назначение платежа?

Коллеги приводят пример: бухгалтер удерживала в дни зарплаты, переводила на счет, указанный в ИЛ, остаток выдавали сотруднику — либо наличными, либо переводили на карту.

Кто-то добавляет:

— Я по почте получала все ИЛ на сотрудников.

А у вас как такие ситуации решаются, коллеги?

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Комментарии

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