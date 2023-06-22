Бухгалтеры обсуждают, как высчитывать из зарплаты алименты правильно. Не все это знают

Сложности возникают, например, когда зарплату выдавали через кассу, а теперь надо еще и разобраться с алиментами.

Ситуацию описали в Красном уголке бухгалтера:

— Получили от пристава постановление об удержании алиментов. Кто может помочь, как это проводить: даты перевода в дни зарплаты? На счёт, указанный в постановлении пристава, 70% и и остаток на карту? А если мы ему через кассу выдавали зарплату, то как в этом случае выплачивать, какой код ставить и назначение платежа?

Коллеги приводят пример: бухгалтер удерживала в дни зарплаты, переводила на счет, указанный в ИЛ, остаток выдавали сотруднику — либо наличными, либо переводили на карту.

Кто-то добавляет:

— Я по почте получала все ИЛ на сотрудников.

А у вас как такие ситуации решаются, коллеги?

Чтобы понимать все нюансы расчета зарплаты, вычета алиментов и других исполнительных производств, эксперты Клерка собрали самое важное и нужное в специальный курс.

Хотите рассчитывать зарплату, премии, отпускные, больничные и другие пособия без ошибок? Выбирайте курс профессиональной переподготовки Бухгалтер по зарплате.

По итогам получите не только практические навыки и знания, а также официальный диплом, который регистрируется в госреестре Рособрнадзора.

Посмотрите бесплатный пробный урок