Соучастники по делу блогера Елены Блиновской из Ярославля получили три года условно

Они создали крупную площадку по обналичиванию денежных средств.

Мужчина и женщина из Ярославля получили три года условно по делу блогера Елены Блиновской. Об этом пишут «РИА Новости».

Соучастников по делу «королевы марафонов» признали виновными в создании свыше 50 подставных организаций, через которые обналичивали денежные средства.

Общий оборот нелегального банка составил 286 млн рублей, из которых злоумышленники получили доход больше 18 млн рублей.

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Блогер задолжала государству более 918 млн рублей.