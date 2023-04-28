Елена Блиновская признала свою вину. Суд будет избирать ей меру пресечения

Вчера вечером Блиновской предъявили обвинение. Речь по преступления по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК. Сегодня блогер признала свою вину.

В своем Телеграм-канале Следственный комитет ведет чуть ли не прямой эфир того, как проходит процесс. Вчера вечером там опубликовали сразу два видео – того, как Блиновскую привезли в СК, и того, как ей вынесли приговор.

Блогеру предъявили обвинение и задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

стало известно , что после проведенного допроса Блиновская «раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину».

Теперь следствие будет ходатайствовать перед судом о том, чтобы тот избрал меру по ограничению свободы обвиняемой.

Кроме того, в заявлении СК есть любопытная формулировка:

«В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне».

Юристы предполагают, что речь о людях, которые заранее предупредили Блиновскую о готовящемся задержании в аэропорту, из-за чего она поменяла маршрут, когда пыталась покинуть страну.