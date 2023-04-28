Елена Блиновская признала свою вину. Суд будет избирать ей меру пресечения

В своем Телеграм-канале Следственный комитет ведет чуть ли не прямой эфир того, как проходит процесс. Вчера вечером там опубликовали сразу два видео – того, как Блиновскую привезли в СК, и того, как ей вынесли приговор.
Блогеру предъявили обвинение и задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.
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Теперь следствие будет ходатайствовать перед судом о том, чтобы тот избрал меру по ограничению свободы обвиняемой.
Кроме того, в заявлении СК есть любопытная формулировка:
«В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне».
Юристы предполагают, что речь о людях, которые заранее предупредили Блиновскую о готовящемся задержании в аэропорту, из-за чего она поменяла маршрут, когда пыталась покинуть страну.
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