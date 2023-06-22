Суд признал незаконным отказ Райффайзенбанка в открытии счета компании

Компания хотела открыть рублевый счет в Райффайзенбанке, но получила отказ. В итоге фирма подала в суд и выиграла его.

Арбитражный суд Москвы принял решение, по которому банк обязан заключить с компанией «Право и финансы» договор о расчетно-кассовом обслуживании (дело № А40-9984/2023).

Банк отказал компании, фактически не предоставив обоснование.

Суд указал, что банки не имеют права отказать клиенту в открытии счета, так как эта обязанность предусмотрена выданной лицензией.

Запреты на открытие счета перечислены в антиотмывочном законе №115-ФЗ. Например, если банк заподозрил, что цел открытия счета – операции по легализации преступных доходов.

При этом по ГК РФ причины отказа в открытии счета должны быть мотивированными и обоснованными.

Но в данном случае банк не указал на конкретные причины своих подозрений.

Поэтому суд обязал банкиров открыть счет этой компании-истцу.