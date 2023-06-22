Суд признал незаконным отказ Райффайзенбанка в открытии счета компании

Арбитражный суд Москвы принял решение, по которому банк обязан заключить с компанией «Право и финансы» договор о расчетно-кассовом обслуживании (дело № А40-9984/2023).
Банк отказал компании, фактически не предоставив обоснование.
Суд указал, что банки не имеют права отказать клиенту в открытии счета, так как эта обязанность предусмотрена выданной лицензией.
Запреты на открытие счета перечислены в антиотмывочном законе №115-ФЗ. Например, если банк заподозрил, что цел открытия счета – операции по легализации преступных доходов.
При этом по ГК РФ причины отказа в открытии счета должны быть мотивированными и обоснованными.
Но в данном случае банк не указал на конкретные причины своих подозрений.
Поэтому суд обязал банкиров открыть счет этой компании-истцу.
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