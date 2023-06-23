📌 Какой КБК указывать в платежке или заявлении о зачете на 1% взносов ИП за 2022 год

3 июля 2023 года – срок уплаты 1-процентного взноса ИП с доходов свыше 300 тыс. рублей за 2022 год. Многие путаются с КБК, что немудрено, потому что в начале года даже налоговики давали противоречивую информацию.

Дело в том, что КБК для 1% за 2022 год и 2023 год – разные.

Правильный КБК по взносам 1% за 2022 год – 18210214010060005160.

Это подтверждает и ФНС в своем Telegram-чате.

Если вы платите взносы платежкой-02, то этот КБК надо указать в платежке. Код периода – ГД.00.2022.

Если вы платите взносы на КБК ЕНП платежкой-01 во 2 квартале и хотите их учесть при расчете налога по УСН за полугодие, то их можно зарезервировать по заявлению о зачете. В этом случае вышеназванный КБК надо указать в этом заявлении. Срок уплаты – 03.07.2023.

Напомним, для упрощенцев в 2023 году действуют такие КБК:

Налог / взнос КБК Фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год 182 1 02 02000 01 1000 160 Взносы 1% за 2023 год 182 1 02 03000 01 1000 160 Вносы 1% за 2022 год 182 1 02 14010 06 1005 160 Налог по УСН «доходы» 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог по УСН «доходы минус расходы» 182 1 05 01021 01 1000 110

Кстати, даже если вы уплатите взносы на неправильный КБК или КБК ЕНП без заявления о зачете, то на них все равно можно уменьшать налоги, если сумма этих взносов числится на сальдо ЕНС.

Основание:

Об этом способе (платежка-01 без заявления о зачете) мы рассказывали тут и тут.

Если вы сейчас собираетесь платить отсроченные взносы 1% за 2021 год, то КБК будет такой же, как за 2022 год — 182 1 02 14010 06 1005 160.

Начисление по этому КБК за 2021 год уже сделано в личном кабинете ИП. А вот начисления за 2022 год до сих пор нет.