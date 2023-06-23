📌 Какой КБК указывать в платежке или заявлении о зачете на 1% взносов ИП за 2022 год

Дело в том, что КБК для 1% за 2022 год и 2023 год – разные.
Правильный КБК по взносам 1% за 2022 год – 18210214010060005160.
Это подтверждает и ФНС в своем Telegram-чате.
Если вы платите взносы платежкой-02, то этот КБК надо указать в платежке. Код периода – ГД.00.2022.
Если вы платите взносы на КБК ЕНП платежкой-01 во 2 квартале и хотите их учесть при расчете налога по УСН за полугодие, то их можно зарезервировать по заявлению о зачете. В этом случае вышеназванный КБК надо указать в этом заявлении. Срок уплаты – 03.07.2023.
Напомним, для упрощенцев в 2023 году действуют такие КБК:
Налог / взнос
КБК
Фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год
182 1 02 02000 01 1000 160
Взносы 1% за 2023 год
182 1 02 03000 01 1000 160
Вносы 1% за 2022 год
182 1 02 14010 06 1005 160
Налог по УСН «доходы»
182 1 05 01011 01 1000 110
Налог по УСН «доходы минус расходы»
182 1 05 01021 01 1000 110
Кстати, даже если вы уплатите взносы на неправильный КБК или КБК ЕНП без заявления о зачете, то на них все равно можно уменьшать налоги, если сумма этих взносов числится на сальдо ЕНС.
Основание:
письмо ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ (для ПСН);
письмо ФНС от 25.04.2023 № СД-4-3/5326@ (для УСН).
Об этом способе (платежка-01 без заявления о зачете) мы рассказывали тут и тут.
Если вы сейчас собираетесь платить отсроченные взносы 1% за 2021 год, то КБК будет такой же, как за 2022 год — 182 1 02 14010 06 1005 160.
Начисление по этому КБК за 2021 год уже сделано в личном кабинете ИП. А вот начисления за 2022 год до сих пор нет.
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