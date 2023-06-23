🙆 ФНС запутала ИП с кодами периодов в платежке

ИП на ОСНО, также как ИП на УСН, должны платить ежеквартальные авансы по налогу. Соответственно, код периода в платежке-02 должен быть квартальный. Но ФНС утверждает обратное.

Если НДФЛ за работников (как налоговый агент) платят ежемесячно (по мере выплат физлицам), то НДФЛ за себя платят ежеквартально.

В Telegram-чате ФНС задали вопрос о коде периоде в поле 107 платежки-02 ИП на ОСНО для уплаты НДФЛ за себя. По сроку 25.07.2023 необходимо уплатить авансовый платеж за 2 квартал.

ФНС ответила, что код должен быть МС.07.2023.

Между тем код должен быть КВ.02.2023. Такой же код указывают и ИП на УСН, которые также платят авансовый платеж, но по другому налогу.

Кстати, в 1 квартале 2023 года ИП на ОСНО столкнулись с большими проблемами из-за кода периода. При сдаче уведомления на НДФЛ по ставке 15% они ставили код 34/01 (1 квартал 2023), а налоговики воспринимали его как октябрь 2023.

Дело в том, что для этих двух периодов код одинаковый и КБК для НДФЛ 15% за себя и за сотрудников – тоже одинаковый.

Об этой истории мы рассказывали в материале «Скандал недели и новая ЕНС-боль: налоговики отказываются принимать уведомления на аванс НДФЛ 15%».

Позже ФНС подтвердила, что код должен быть 34/01.