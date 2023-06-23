«Тинькофф» запустит первый инвестиционный фонд с замещающими облигациями

Компании, у которых есть евробонды, должны до 1 января 2024 года выпустить замещающие облигации. «Тинькофф капитал» из таких ценных бумаг соберет фонд. Инвестировать в него смогут только квалифицированные инвесторы.

Управляющая компания «Тинькофф капитал» получила разрешение Центробанка на создание закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). Он будет инвестировать в замещающие облигации. Об этом пишут «Ведомости».

Инвестиционный фонд на замещающие облигации станет первым, который ориентирован только на этот тип бондов.

Новый инструмент полностью сформируют в первой половине июля 2023 года. Фонд будет инвестировать в замещающие облигации, которые продаются на Мосбирже. Отбирать активы будут управляющие из «Тинькофф капитал».

Вкладывать средства в фонд смогут только квалифицированные инвесторы.

Сейчас в обращении находятся замещающие облигации объемом 14,5 млрд долларов, из них 84% объема занимают выпуски «Газпрома».

Замещающие облигации на Мосбирже также выпускают «Лукойл», Магнитогорский металлургический комбинат, «Металлоинвест», «Совкомфлот» и «Борец капитал».

22 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому компании с еврооблигациями должны до 1 января 2024 года выпустить замещающие бонды.