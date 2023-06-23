🧐Налоговая требует срочную уточненку у ИП, который работает с маркетплейсами. Бухгалтер запуталась, как все правильно сделать

Чем больше бизнеса выходит на маркетплейсы, тем сильнее нужны бухгалтеры, которые умеют с ними работать. Вот пример ситуации.

В Красном уголке бухгалтера пишут:

— Никогда не работала с ИП, торгующих на маркетплейсах. Но тут знакомая просит о помощи. Похоже, что в декларации неправильно отразила доход. Налоговая требует срочно сдать уточненку. С Озоном разобрались подскажите: для ИП доходы в отчете Вайлдбериз берем колонку «Продажи» или «К перечислению»? Там как-то вообще все колонки не вяжутся у меня. Пробую как-то выйти на сумму, которая поступает в банк — и ничего не получается. Запуталась совсем.

Чуть позже бухгалтер добавила: из ФНС прилетело «занижен доход, срочно сдать уточненку», иначе счет заблокируют. Как справиться с ситуацией быстро?

Коллеги пишут: для налогов надо взять сумму продаж, т.е. ту сумму, которая поступила от покупателя на счёт WB — это и есть базовая сумма для исчисления налога. Сумму, которая приходит поставщику за минусом вознаграждения, нельзя брать для налогов, это неправильно.

Бухгалтеры продолжают разбираться в комментариях. А мы пока предлагаем не терять времени и заняться повышением квалификации.

На специальном курсе для бухгалтеров по маркетплейсам научим: оказывать бухгалтерские услуги поставщикам Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов;

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