Пользователи VK пожертвовали на благотворительность больше 106 млн рублей

Средний размер пожертвования составляет 372 рубля. За 2022 год сервис получил почти 285 тысяч переводов.

В 2022 году сервис благотворительности «VK Добро» получил больше 106 млн рублей, что на 3,82% меньше, чем годом ранее. Об этом сказано на сайте компании.

За 2022 год число транзакций выросло до 284 575, в 2021 году их было 283 179. Средний размер перевода составил 372 рубля.

Больше всего средств пожертвовали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Нижегородской области и Краснодарского края.

46% пользователей поддержали системные благотворительные проекты.

От «VK Добро» поддержку получили 253 некоммерческие организации.

В 2022 году партнерами благотворительного сервиса от VK стали еще 36 фондов.