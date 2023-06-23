«Сбер» будет давать ретейлерам прогнозы потребительского спроса

Сервис рассчитает необходимый объем продукции, чтобы товары не портились и долго не лежали на складах.

Дочерняя IT-компания Сбербанка «Сбер бизнес софт» создала сервис, который поможет производителям и ретейлерам прогнозировать спрос на товары. Об этом пишет «ТАСС».

— Основная цель применения искусственного интеллекта для прогнозирования — уменьшение ошибок в несколько раз. Сервис актуален не только для производителей, но и для ретейлеров, — сказали в компании.

Искусственный интеллект поможет сократить издержки на хранение и списание испорченных товаров. Технология рассчитает объемы необходимых средств производства. Например, сырья и упаковки.

Прогнозы нового сервиса уже начал применять производитель вин «Абрау-Дюрсо».

Помимо таких прогнозов, каждому производителю нужно и продвижение его продукта. А потому всегда востребованными остаются маркетологи.

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