СФР просит у работодателей копии военных билетов сотрудников

Работодатели получают от СФР уведомления с просьбой предоставить документы работников-мужчин 1966 –1971 годов рождения, подтверждающие период прохождения военной службы.

Речь идет о военном билете, справке из военкомата. Эти документы необходимы для формирования индивидуального лицевого счета.

О таких уведомлениях от пенсионщиков рассказывают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Поясним, на ИЛС по каждому человеку есть сведения о периодах работы, уплаченных взносах, начисленных пенсионных баллах.

Но кроме периодов работы есть еще нестраховые периоды, за которые начисляют баллы. В частности, за службу в армии по призыву дают 1,8 балла за год.

Данные о службе в армии внесены на ИЛС не у всех.

Кстати, ранее уже проводил кампанию по сбору этих данных. Как сообщали пенсионщики, работа шла при взаимодействии с работодателями, военкоматами, местными администрациями и гражданами.

По рассказам коллег, кто-то игнорирует такие письма из СФР, а кто-то с согласия сотрудников отправляет копии военных билетов. Об этом сообщают в разных бухгалтерских каналах.

А вам приходило письмо из СФР о сборе данных на работников-мужчин?