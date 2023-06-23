☂️Налоговики не могут снять вас с УСН, если уже принимали у вас отчетность, но заявление о переходе вы подать забыли

ФНС ответила на вопрос: что будет, если уведомление о переход не подано, но по факту УСН применяется?

Если компания не уведомила ФНС о переходе на упрощенку, то применять ее не может, говорит закон (подп. 19 п.3 ст. 346.12 НК). Однако не все так однозначно.

Бывают ситуации, когда бизнес стал сдавать УСН-отчетность, платить авансовые и налоговые платежи по УСН, а инспекция их принимала. При этом уведомления о переходе не было.

В таком случае налоговики теряют право ссылаться на неполучение уведомления (получение уведомления с нарушением срока) в качестве основания изменения статуса налогоплательщика, говорит ФНС в Письме от 19.06.2023 № СД-4-3/7638@.

Важный момент здесь в том, что прочие условия применения УСН не должны быть нарушены. В частности, нужно иметь в виду, что налогоплательщик, перешедший с УСН на иной режим налогообложения, вправе вернуться на упрощенку не ранее чем через один год после того, как он утратил право на применение УСН.