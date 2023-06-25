Если вы продали имущество и не сдали 3-НДФЛ, камеральную проверку проведут без декларации

Налоговики проведут камеральную проверку физлица, продавшего имущество, на основе имеющихся у них данные. Несдача 3-НДФЛ не спасает от возможных доначислений.

Такое право на камералку без декларации у налоговиков появилось с 2021 года.

Если у налоговиков есть данные о продаже физлицом имущества (или дарении), то в личный кабинет загружают уведомления о необходимости задекларировать полученный доход или предоставить пояснения.

Например, при дарении от близкого родственники платить НДФЛ не надо, но надо предоставить в ИФНС документы о родстве.

Если не поступило ни 3-НДФЛ, ни пояснений, то камеральную проверку без декларации, поясняют налоговики.

Кстати, у нас есть таблица, из которой вы поймете, когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры.