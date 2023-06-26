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Вклады

Налоги с доходов по вкладам не отменят. Правительство против

Авторы инициативы не объяснили, чем можно компенсировать отмену налоговых поступлений от вкладов, по мнению властей.
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Правительство не поддержала законопроект об отмене 13% налога с доходов по банковским вкладам. Об этом пишут «Известия».

С инициативой отменить налоги по вкладам выступили депутаты фракции ЛДПР. В правительстве пояснили, что в законопроекте не указаны источники, которые могли бы компенсировать выпадающие доходы бюджета.

— Принятие соответствующего федерального закона приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2024 году в размере 101,6 млрд рублей, что негативно повлияет на возможность финансового обеспечения расходных обязательств государства, в том числе социальных, — сказали в кабмине.

Налог с доходов по вкладам ввели в 2020 году. Его не взимали в 2021 и в 2022 годах.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил освободить от налога хотя бы некоторых вкладчиков, у которых есть небольшие сбережения.

Проценты по вкладам и счетам для всех физических лиц облагаются по ставке 13%.

Необлагаемая налогом сумма вклада считается по следующей формуле: максимальная ключевая ставка Банка России за год × 1 млн рублей.

Сейчас ключевая ставка ЦБ – 7,5. Значит, что налогом не будет облагаться 75 000 рублей.

Если доходы превысят необлагаемую налогом сумму, то информация об этом появится в личном кабинете налогоплательщика.

Комментарии

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