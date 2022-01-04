Налог с процентов по вкладам в 2022 году: что изменилось

Платить налог с процентов придется всем, даже пенсионерам, если накопленные деньги лежат в банке под проценты.

Кто платит налог

Для уплаты налога не важен статус физлица — резидент или нерезидент, главное — что он получает процентный доход в России.

Резидент находится в России больше 183 дней в течение 12 месяцев непрерывно.

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Проценты по каким вкладам облагаются

Облагается совокупная сумма процентов по любым вкладам и счетам, открытых в банках России, — статья 214.2 НК РФ.

Вклады и счета могут быть такими:

срочные вклады;

расчетные;

накопительные счета;

депозиты;

карточные счета.

И другие счета, по которым физлицо получает проценты. При этом у размера вклада нет предельных значений. Все зависит от процентной ставки и особенностей выплаты процентов.

Если вклад в иностранной валюте, доход пересчитывают в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты процентов. При этом курсовые разницы при расчете налога не учитываются.

Проценты, которые увеличивают размер вклада, тоже облагаются НДФЛ.

Проценты по каким вкладам не облагаются

По закону исключение составляют:

вклады и счета с процентной ставкой меньше 1%;

эскроу-счета.

Также в письме Минфина от 25 июня 2021 № 03-04-05/50404 сказано, что не облагаются налогом проценты по унаследованным вкладам. Ведомство ссылается на п. 18 ст. 217 НК РФ.

Расчет налога

База: сумма всех процентов по всем вкладам физического лица минус необлагаемый процентный доход.

Необлагаемый процентный доход = 1 000 000 * ставку ЦБ на начало года.

В 2021 году ставка ЦБ на начало года была 4,25%, а необлагаемый доход равнялся 42 500 рублей. С 2022 года ставка ЦБ увеличилась до 8,5%, и полученные проценты налоговая уменьшит на 85 000 рублей.

Проценты по вкладам и счетам для всех физических лиц облагаются по ставке 13% .

Пример расчета налога. У физического лица в одном банке открыт срочный вклад на полгода под 7,3% годовых. Размер вклада 1 500 000 рублей. Вклад открыт в 2021 году, но проценты банк выплатит в конце срока вклада — 27.02.2022. В другом банке открыт накопительный счет под 4% годовых. Сумма накопления 500 000 рублей. Проценты банк начисляет ежемесячно. Счет не пополняли в течение года. Тогда на конец 2022 года физлицо получит проценты в размере 74 300 рублей: по вкладу 54 300 рублей;

по накопительному счету 20 000 рублей. Общая сумма процентов меньше, чем необлагаемая база за 2022 год — 85 000 рублей, поэтому физлицу налог платить не надо. А если предположить, что физлицо не закроет вклад, а продлит еще на полгода. Он получит 27.08.2022 дополнительно процентов в размере 54 300 рублей. Тогда за 2022 год ему надо будет заплатить НДФЛ в размере 5 590 рублей. Расчет налога такой: (54 300 54 300 20 000 — 85 000) * 13%

Срок уплаты налога

Налог исчисляют по итогам года. Налоговая суммирует проценты, полученные в течение соответствующего календарного года.

При этом дата договора с банком на открытие вклада и периодичность выплаты процентов не учитывают при расчете НДФЛ. Для расчета берут проценты, полученные с 01 января по 31 декабря.

Банки передадут налоговикам сведения о выплаченных процентов до 01.02.2022. Налоговая самостоятельно рассчитает налог за 2021 год, разошлет уведомления и физлица до 01.12.2022 года должны будут уплатить НДФЛ с процентов.

Надо ли сдавать декларацию о процентах по вкладам

Никакую декларацию сдавать не надо.

Что делать, если гражданин РФ получает проценты от иностранного банка

Проценты, полученные по вкладам в иностранных банках, считаются доходом гражданина РФ. Налог по ним исчисляется и уплачивается в общеустановленном порядке.

Со всей суммы процентов, полученных за год, надо уплатить 13% и до 30 апреля подать декларацию 3-НДФЛ.